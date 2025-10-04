19.5 C
Lazio-Torino 3-3, Sarri salta intervista post-partita. Cos’è successo all’allenatore biancoceleste

REDAZIONE
(Adnkronos)

Il mister si scusa ma non si sentiva bene, ha avuto giramenti di testa. Il finale di partita ha influito”. Così il vice allenatore della Lazio Marco Ianni, ai microfoni di Dazn, dopo il pareggio per 3-3 in casa con il Torino, raggiunto da un rigore di Cataldi al 103′, in merito alle condizioni del tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. 

“Tutta la partita è stata provante, il finale in particolare – prosegue il vice allenatore biancoceleste -. Siamo stati bravi nel crederci fino alla fine. Il rammarico è che c’è stato un momento in cui eravamo padroni della gara e potevamo fare di più per chiuderla, ma penso che il pareggio sia giusto. Gli infortuni non devono essere un alibi, ma abbiamo perso tanta gente a Genova e in settimana, per ultimo Zaccagni. Non è facile sopperire a tante assenze, ma la squadra ha fatto una partita tosta e di carattere. Dobbiamo recuperare giocatori per avvicinarci all’idea di calcio della squadra. Una volta recuperati è chiaro che mantenendo questa cattiveria che i ragazzi stanno dimostrando arriveremo a esprimere un calcio migliore. Alla base serve questo spirito che ci ha portato a raggiungere questo risultato che sembrava alla fine insperato”. 

sport

webinfo@adnkronos.com

