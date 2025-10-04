11.2 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lazio-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Sfida casalinga per la Lazio in Serie A. I biancocelesti affrontano oggi, sabato 4 ottobre, il Torino nella sesta giornata di campionato allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri è reduce dalla vittoria per 2-0 sul campo del Genoa, decisa dai gol di Cancellieri e Castellanos, mentre quella di Baroni, grande ex di giornata e sostituito proprio dal toscano sulla panchina laziale, è stata battuta dal Parma 2-1 al Tardini. 

 

La sfida tra Lazio e Torino è in programma oggi, sabato 4 ottobre, alle ore 15. Ecco le probabili formazioni: 

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri 

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone. All. Baroni 

 

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.2 ° C
11.6 °
7.9 °
87 %
1.1kmh
35 %
Sab
20 °
Dom
16 °
Lun
20 °
Mar
22 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (487)ultimora (307)tec (29)vid (29)Lav (28)fin (27)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati