Lazio, ufficiale il ritorno di Sarri. Lotito: “Scelta di cuore e visione”

(Adnkronos) – “La S.S. Lazio è lieta di annunciare il ritorno di Maurizio Sarri alla guida della prima squadra. Dopo l’esperienza iniziata nel 2021, il tecnico toscano torna a vestire i colori biancocelesti, richiamato da un legame mai interrotto con l’ambiente, con la tifoseria e con una squadra che, sotto la sua guida, ha saputo esprimere idee, gioco e appartenenza”. Così, in un comunicato pubblicato sul proprio sito, la Lazio ha annunciato il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. “La società – si legge nella nota – affida con fiducia a Sarri il timone tecnico del progetto, con la convinzione che il suo stile, la sua coerenza e la sua cultura del lavoro rappresentino fondamenta solide per costruire un presente ambizioso e un futuro all’altezza della storia della Lazio”.

La Lazio ha dato notizia del nuovo accordo con il tecnico anche con un video sui social, con al centro una porta socchiusa e una fumata bianca. “Welcome back, mister” si legge a corredo del filmato, che ripercorre i momenti più iconici della prima esperienza del tecnico nella Capitale. Il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha commentato così il ritorno a Roma del tecnico: “Maurizio Sarri è tornato a casa. Il suo ritorno è una scelta di cuore, di convinzione e di visione. Con lui vogliamo riprendere un percorso interrotto troppo presto, consapevoli che insieme possiamo riportare entusiasmo, identità e ambizione. Bentornato nella tua casa Comandante”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)