Lazio-Viktoria Plzen: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio a caccia dei quarti di finale di Europa League. I biancocelesti sfidano il Viktoria Plzen oggi, giovedì 13 marzo, nel ritorno degli ottavi. La squadra di Baroni parte dal 2-1 dell’andata, con la vittoria in Repubblica Ceca firmata Isaksen, decisivo al 98′ dopo il vantaggio di Romagnoli e il momentaneo pareggio di Durosinmi. In caso di passaggio del turno la Lazio incrocerà una tra Bodo Glimt e Olympiacos. La sfida tra Lazio e Viktoria Plzen è in programma oggi, giovedì 13 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni.

Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. All. Koubek Lazio-Viktoria Plzen sarà visibile in diretta televisiva esclusiva sui canali Sky Sport. La partita sarà disponibile anche su NOW e sull’app SkyGo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)