Lazza, il figlio Noah compie un anno: “Il nanetto che mi ha cambiato la vita”

REDAZIONE
Lazza celebra sui social il primo compleanno del figlio Noah, nato dall’amore con la compagna Greta Orsingher. Il rapper ha condiviso sui social un tenero scatto in bianco e nero in cui tiene in braccio il piccolo.  

“Sembra ieri, è passato già un anno. Auguri al nanetto che mi ha cambiato la vita”, ha scritto a corredo dell’immagine, accanto a un cuore rosso e al simbolo dell’infinito. Anche la compagna Greta ha celebrato il compleanno del figlio primogenito con una Instagram stories: “Buon primo compleanno al mio nano matto, ti amo”, ha scritto la modella. 

A dare l’annuncio della nascita del piccolo Noah era stato proprio il rapper che il 13 novembre del 2024 aveva condiviso sui social un post di benvenuto: “Benvenuto all’erede. Welcome Noah”, aveva scritto.  

