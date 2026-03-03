12.1 C
Le Iene, stasera 3 marzo: lo speciale ‘Oltre Sanremo’: i retroscena del Festival

(Adnkronos) –
Stasera, martedì 3 marzo, su Italia 1 nuovo appuntamento con ‘Le Iene presentano: Inside’, lo spin-off ideato da Davide Parenti con lo speciale, dal titolo ‘Oltre Sanremo’: un viaggio-racconto condotto da Nicolò De Devitiis e scritto da Alessandra Frigo. 

‘Oltre Sanremo’ entra nell’industria musicale italiana, tra numeri, classifiche, streaming e strategie. Un racconto che parte dal Festival e si allarga ai protagonisti della scena musicale contemporanea. La Iena ha inoltre seguito per un’intera settimana il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci, e molti dei suoi protagonisti, tra i quali Sayf, Ditonellapiaga, Laura Pausini, Carlo Conti, Fulminacci, Mara Sattei, J-Ax, Luchè, Serena Brancale, Levante, entrando nel backstage della kermesse sanremese e raccontandone i retroscena. 

 

Nel corso dello speciale, l’inviato incontra e raccoglie le confessioni di artisti che hanno segnato – e stanno segnando – la musica italiana: da Gigi D’Alessio a Tony Effe, da Geolier a Emma, da Noemi a Rose Villain, da Gaia ai Negramaro, a Fabri Fibra, Marracash e Guè. Spazio anche ai trapper come Shiva, Baby Gang e Simba La Rue. 

 

