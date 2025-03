Le Pen condannata, Salvini: “È dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles”

(Adnkronos) – “Chi ha paura del giudizio degli elettori, spesso si fa rassicurare dal giudizio dei tribunali. A Parigi hanno condannato Marine Le Pen e vorrebbero escluderla dalla vita politica. Un brutto film che stiamo vedendo anche in altri Paesi come la Romania. Quella contro Marine Le Pen è una dichiarazione di guerra da parte di Bruxelles, in un momento in cui le pulsioni belliche di von der Leyen e Macron sono spaventose. Non ci facciamo intimidire, non ci fermiamo: avanti tutta amica mia!”. Così Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier italiano, dopo la condanna della ex leader di Rassemblement National. Anche il primo ministro ungherese Viktor Orban ha espresso la sua solidarietà a Marine Le Pen. ”Je suis Marine”, ha scritto Orban su ‘X’. La condanna all’ineleggibilità di Marine Le Pen è una ”dimostrazione di come in Europa vengano violate le norme democratiche”, al dichiarazione del portavoce del Cremino Dmitry Peskov in un briefing. In ogni caso, ha precisato Peskov, ”la Russia non ha mai interferito negli affari interni della Francia e non ha intenzione di farlo ora”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)