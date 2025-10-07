21.5 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

LeBron James, la ‘decisione’ è solo uno spot: niente ritiro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – LeBron James non si ritira. La “decisione di tutte le decisioni”, preannunciato dalla 41enne stella del Los Angeles Lakers, è ‘solo’ uno spot. James, che si appresta a giocare la 23esima stagione nella Nba, lega il proprio nome ad una marca di cognac con uno spot che riproduce la celeberrima ‘decision’ presa nel 2010. Quindici anni fa, James annunciò in diretta tv l’addio ai Cleveland Cavaliers “per portare i miei talenti” ai Miami Heat. 

Ora, quasi all’epilogo della carriera, il Prescelto porta i suoi “talents” a Hennessy, il brand che produrrà una bottiglia in edizione limitata con il nome di James sull’etichetta. Lo spot riproduce tutto, o quasi, dell’annuncio del 2010: stessi abiti, stesso ambiente, stesse identiche parole. Al posto di Miami Beach, nell’attesissima comunicazione, però, c’è un marchio. 

Ieri James aveva preannunciato “the decision of all the decisions” facendo riferimento ad un annuncio che sarebbe arrivato alle 12 di oggi, ora locale. Ben prima delle 18 italiane, però, Hennessy ha svelato il mistero diffondendo lo spot. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.5 ° C
22.9 °
20.5 °
51 %
2.6kmh
0 %
Mar
20 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (848)ultimora (594)tec (47)Lav (40)vid (39)sal (36)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati