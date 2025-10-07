9.7 C
Firenze
martedì 7 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

LeBron James, oggi la sua “Second Decision”. Ipotesi ritiro

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per “The Second Decision” di LeBron James. Il cestista statunitense ha annunciato che oggi, martedì 7 ottobre, arriverà “la decisione di tutte le decisioni”, come scritto sul proprio profilo Instagram. James ha infatti pubblicato un video sul suo account ufficiale in cui si mostra mentre si siede con sguardo pensieroso, ovviamente con un canestro come sfondo. 

Possibile che la sua “Second Decision”, che ha anche lanciato come hashtag, sia della stessa portata della sua prima storica, quando nel 2010 comunicò la volontà di lasciare Cleveland e di volare a Miami. In molti però sospettano che la stella dei Los Angeles Lakers, 40 anni, abbia intenzione di ritirarsi al termine della prossima stagione. Una prospettiva che ha fatto disperare tifosi e appassionati, che si sono riversati sui social. Non resta che aspettare. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.7 ° C
9.7 °
9 °
85 %
1kmh
0 %
Mar
22 °
Mer
23 °
Gio
23 °
Ven
25 °
Sab
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (740)ultimora (521)tec (39)Lav (38)vid (34)sal (30)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati