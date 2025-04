Lecce, “16enne ospite comunità stordita con psicofarmaci e violentata

(Adnkronos) – La Procura di Lecce indaga su presunti abusi avvenuti in una comunità educativa del Salento ai danni di una ragazza 16enne. Quest’ultima sarebbe stata stordita con psicofarmaci e anche violentata. Un operatore sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati. L’inchiesta è condotta dai carabinieri. La denuncia è stata presentata alla fine dell’anno scorso dai genitori della giovane, con i quali quest’ultima si era confidata. I fatti sarebbero avvenuti nel periodo in cui la ragazza era stata ospite della comunità educativa all’interno della quale era prevista anche la presenza di personale sanitario e la somministrazione di farmaci. Le indagini sono in corso e sono finalizzate anche a verificare il racconto contenuto nella denuncia ascoltando persone informate sui fatti o possibili testimoni. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)