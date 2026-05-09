20.2 C
Firenze
sabato 9 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lecce-Juventus, gol annullato a Kalulu: era fuorigioco di Vlahovic?

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Proteste e polemiche in Lecce-Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri hanno affrontato i salentini nella 36esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da alcune decisioni arbitrali che hanno provocato le veementi proteste dei giocatori della Juve e di Spalletti in panchina. Tra tutte i due gol annullati ai bianconeri nel secondo tempo, soprattutto quello segnato da Kalulu per fuorigioco giudicato attivo di Vlahovic. 

Succede tutto al 59′. La Juventus trova il raddoppio con un azione avvolgente: Kalulu inizia l’azione e si inserisce sul primo palo, battendo ancora Falcone calciando di prima con il destro. L’arbitro Colombo in un primo momento convalida la rete, ma viene richiamato dal Var per un possibile fuorigioco attivo di Vlahovic. 

Il direttore di gara va quindi al monitor, con le immagini che mostrano la pressione dell’attaccante serbo sul difensore del Lecce Siebert, negandogli così la possibilità di intervenire. Colombo decide quindi di annullare il gol, tra le proteste bianconere. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
20.2 ° C
20.8 °
18.7 °
63 %
0.5kmh
0 %
Sab
19 °
Dom
18 °
Lun
23 °
Mar
21 °
Mer
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1952)ultimora (1008)Video Adnkronos (281)ImmediaPress (243)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati