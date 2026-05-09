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Lecce-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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(Adnkronos) – Impegno in trasferta per la Juventus. Oggi, sabato 9 maggio, i bianconeri volano a Lecce – in diretta tv e streaming – per affrontare i giallorossi di Di Francesco allo stadio Via del Mare, nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio interno contro l’Hellas Verona, che da già retrocesso è riuscito a fermare la corsa Champions bianconera sull’1-1 all’Allianz Stadium, mentre quella salentina ha battuto il Pisa in trasferta. 

 

La sfida tra Lecce e Juventus è in programma oggi, sabato 9 maggio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom, Banda; Cheddira. All. Di Francesco 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti 

 

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match si potrà seguire inoltre in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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