23.6 C
Firenze
venerdì 29 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lecce-Milan, gol annullato a Gabbia e annuncio dell’arbitro: “Spinta del difensore”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Pochi minuti di Lecce-Milan e nuovo caso arbitrale in Serie A, con annuncio del direttore di gara al pubblico del Via del Mare. I rossoneri sono passati in vantaggio dopo 4′ con il colpo di testa di Gabbia, bravo ad anticipare la difesa giallorossa in area di rigore su cross da angolo di Modric. Il gol è stato però dopo revisione Var di Marinelli, richiamato al monitor per il check. Come visto la settimana scorsa in Como-Lazio, questo gli arbitri spiegheranno la decisione al pubblico con apposito microfono. In questo caso, gol annullato per “spinta” del difensore su Coulibaly. Il punteggio resta dunque sullo 0-0.
 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
23.6 ° C
24 °
22.6 °
62 %
1.3kmh
73 %
Ven
22 °
Sab
22 °
Dom
27 °
Lun
29 °
Mar
26 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (16)Gaza (13)Pisa Sporting Club (13)Eugenio Giani (12)incendio (12)arresto (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati