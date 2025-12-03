10.3 C
Lecce, si intensificano ricerche giovane scomparsa da Nardò: ascoltati parenti e amici

REDAZIONE
(Adnkronos) – Ancora nessuna traccia di Tatiana Tramacere, la giovane studentessa salentina di 27 anni, di origini ucraine, scomparsa dal 24 novembre da Nardò in provincia di Lecce. Le ricerche si sono intensificate nelle ultime ore e gli inquirenti, che non confermano l’utilizzo di cani molecolari, stanno ascoltando familiari, amici e conoscenti della ragazza che su Instagram ha un profilo molto popolare in cui condivideva pensieri e poesie scritti da lei, soprattutto su temi sentimentali, ma non riferibili esplicitamente a fatti personali.  

Esaminati anche tabulati telefonici e messaggi su chat che potrebbero costituire una traccia e un indizio utili per le ricerche. I genitori adottivi hanno presentato la denuncia ai carabinieri solo alcuni giorni dopo la scomparsa perché era capitato altre volte che Tatiana si allontanasse senza dare notizie. Alla fine era sempre rientrata. Questa volta la scomparsa è durata più a lungo.  

Le indagini, spiegano gli inquirenti, si svolgono a 360 gradi e in diverse parti d’Italia, non solo a Nardò, non escludendo nulla mentre all’inizio l’ipotesi più probabile era quella dell’allontanamento volontario.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

