Lecce-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A. Il campionato italiano apre la 26esima giornata con l’anticipo di oggi, venerdì 21 febbraio, tra Lecce e Udinese. I salentini di Giampaolo, fermi a 25 punti, vanno a caccia di preziosi punti salvezza, mentre l’Udinese vuole consolidare la sua distanza dalla zona rossa, aumentando il proprio bottino in classifica, che al momento conta 33 punti. La sfida tra Lecce e Udinese è in programma oggi, venerdì 21 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo

Udinese (4-4-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic Lecce-Udinese sarà visibile in esclusiva su Dazn, dunque scaricando l’app su una smart tv compatibile. La partita sarà visibile anche in streaming sul sito di Dazn e scaricando l’app su dispositivi mobili. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)