Lega, ecco i ‘team Vannacci’: guerra “alla vecchia politica” si ispira al generale

(Adnkronos) – Dal primo marzo arrivano i ‘team Vannacci’, i nuclei di azione sul territorio che nel nome del generale eletto a Strasburgo con la Lega, che si muoveranno con una strategia di “‘guerra asimmetrica’, in cui forze minoritarie ma agguerrite agiscono di sorpresa, colpendo l’avversario”. Sulle pagine Facebook, dell’associazione il Mondo al Contrario, guidata da Fabio Filomeni, braccio destro di Vannacci, viene spiegato che i team saranno pronti a colpire “la vecchia politica autoreferenziale, quella che mira alle poltrone prima ancora che alle idee. Quella dei politicanti di professione, coloro che hanno fatto allontanare i cittadini dal voto (ormai un italiano su due non va più a votare!)”. “Dal 1° Marzo -si legge sulla pagina web dell’associazione – scatterà la rivoluzione del Mondo al Contrario: ogni cittadino – previa autorizzazione del Direttivo del Comitato ‘Il Movimento Il Mondo Al Contrario – potrà creare il suo ‘Team Vannacci’ con almeno altri 9 soci che condivideranno l’impresa. Avranno massima libertà di manovra e non ci saranno ‘capibastone’ né ‘tappi’ che limitino l’iniziativa e le volontà del Team”. “Al vertice del nuovo MAC ci sarà un Consiglio di Soci che manterrà un dialogo e un contatto con tutti i ‘Team Vannacci’ ma senza prevaricazioni o iniquità di trattamento. Insomma, un’organizzazione sperimentale e innovativa, ispirata e voluta dal Nostro Generale, che siamo certi attrarrà tantissimi nuovi sostenitori e farà crescere ancora di più la nostra Associazione”, viene spiegato. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)