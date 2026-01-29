Lega, Salvini: “Vannacci? Chiariremo, ma non esiste nessun problema”

(Adnkronos) – Il generale Vannacci? ”Non esiste nessun problema. Tra decreto sicurezza, ricostruzione, olimpiadi, cantieri ferroviari, l’ultima mia preoccupazione sono problemi e litigi. Ci vediamo con calma, chiariamo tutto ma è un problema per i giornalisti, non per gli italiani e non per la Lega?”. Ad assicurarlo, dopo la presentazione della nuova formazione del generale ‘Futuro Nazionale’, è il leader della Lega Matteo Salvini, a margine di un evento alla Camera. ”In Lega c’è spazio per sensibilità diverse, da che mondo e mondo”, spiega.

L’incontro con il generale? ”Lo vedo quando ritengo di vederlo, è già tutto fissato’ ”Ma sarete gli ultimi a saperlo”, ha aggiunto rivolgendosi ai cronisti.

Intanto, in una intervista al Corriere della Sera, Roberto Vannacci parla della nuova formazione. “Io non mi accontento, non sono un tipo che si accontenta. Punto in alto. Voglio di più. Il sei, il dieci, il quindici, il venti per cento”. “Ma oggi il mio (di Futuro nazionale – ndr) è soltanto un simbolo”, dice.

Ci pensava da tempo? E c’è la vecchia fiamma dell’Msi? “Nessuna fiamma. E sì, ci pensavo da un po’”. Salvini lo sapeva? “Non ho l’abitudine di comunicare a Salvini quante volte mi alleno e cosa mangio”, risponde il Generale prestato alla politica.

Nel frattempo però, a chi chiede al presidente della Regione Lombardia se il generale Vannacci rappresenti un pericolo, Attilio Fontana risponde: “Il mio primo pensiero è anomalia. È un anomalo all’interno del nostro movimento, nel senso che io sono dell’opinione che, come ha detto anche Durigon, all’interno di un partito se ci sono delle impostazioni diverse, possono essere motivo di arricchimento. Ma creare circoli, fare le manifestazioni al di fuori del partito, presentare e depositare un nuovo logo, fare un nuovo sito è un’anomalia”. “Anomalia – ha poi ribadito -, poi queste sono valutazioni che farà il segretario”.

