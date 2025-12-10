10.4 C
“Legame tra droni sulla Germania e navi russe”, la rivelazione dei media tedeschi

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – C’è un nesso tra i droni che sorvolano la Germania e la navigazione di imbarcazioni legate alla Russia. A questa conclusione è arrivato un team di giornalisti della Bild, di Die Welt e dell’Accademia Axel Springer che ha raccolto e analizzato sistematicamente i dati su tutti gli incidenti di sorvoli di droni in Germania, attingendo sia a fonti pubbliche che riservate ed ha riscontrato come per la prima volta, emergano degli schemi ricorrenti. Riguardo agli obiettivi dei droni, i tempi di volo e i punti critici della zona. Inoltre, per la prima volta, è possibile osservare schemi ricorrenti tra i sorvoli dei droni e i movimenti delle navi nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, in particolare delle navi cargo con chiari collegamenti con la Russia”. A scriverne è la Bild.  

Dalle informazioni riservate cui ha avuto accesso la Bild si deduce quanto sia aumentato in modo significativo il numero di incidenti con droni sulla Germania che a metà novembre ha fatto registrare “1072 casi con 1.955 droni”, secondo documenti dell’Ufficio Federale di Polizia Criminale (BKA). I resoconti continuano: “Gli avvistamenti di droni sono avvenuti principalmente nelle ore serali”. Molti sorvoli multipli e formazioni, cioè sciami di droni.  

Interessate soprattutto le installazioni militari, caserme, campi di addestramento della Bundeswehr, esercitazioni militari della Bundeswehr e della NATO, ma anche infrastrutture critiche. I punti critici sono chiaramente riconoscibili: due punti caldi sono le zone costiere della Bassa Sassonia e dello Schleswig-Holstein, in particolare le installazioni militari sul Mare del Nord e sul Mar Baltico. Il team di ricerca di Bild, Welt e Axel Springer Academy ha quindi confrontato sistematicamente queste informazioni riservate sui circa 2000 sorvoli di droni con i dati di navigazione di alcune imbarcazioni, riscontrando delle stranezze.  

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

