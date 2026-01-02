7.4 C
Leggenda Venus Williams: giocherà agli Australian Open a 45 anni (con wild card)


Venus Williams torna in campo agli Australian Open per fare (di nuovo) la storia. A 45 anni la fuoriclasse statunitense prenderà parte, grazie a una wild card, al primo Slam della stagione a Melbourne: “Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l’ora di gareggiare – le sue parole ai canali ufficiali del torneo -. Ho tantissimi ricordi incredibili lì e sono grata per l’opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per la mia carriera”. 

Venus Williams ha vinto in carriera 7 Slam (tra cui 5 Wimbledon), ma non è mai riuscita ad agguantare il trionfo in Australia. A Melbourne, i suoi massimi risultati sono le finali del 2003 e del 2017. In ogni caso, stabilirà un record, visto che a 45 anni diventerà la donna più ‘anziana’ nel main draw
(superando la giapponese Kimiko Date).  

 

sport





