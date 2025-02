Leonardo DiCaprio, fuga romantica in italia: a Brescia con Vittoria Ceretti (e la suocera)

(Adnkronos) –

Leonardo DiCaprio è tornato in Italia. Il celebre attore hollywoodiano si trova a Brescia, la città natale della sua Vittoria Ceretti, la super modella italiana con cui fa coppia fissa ormai dal 2023. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti fanno sul serio. Secondo quanto riporta Bresciaoggi, l’attore di ‘The Wolf of Wall Street’ è stato avvistato ieri, giovedì 27 febbraio, uscire dal Vittoriale di Gardone Riviera, simbolo della città di Brescia. DiCaprio è andato in visita in compagnia della fidanzata 26enne Vittoria Ceretti. E insieme alla coppia super innamorata, anche la mamma di Leonardo DiCaprio e la suocera, mamma di Vittoria. Questa non è la prima volta a Brescia per Leonardo DiCaprio. Il 50enne già nell’agosto del 2023 era stato avvistato nei pressi della storica casa-museo di Gabriele d’Annunzio. Ad accompagnarli in questo secondo tour, il presidente della casa, Giordano Bruno Guerri. Secondo alcune indiscrezioni, come riporta il quotidiano locale, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sarebbero stati anche nel centro della città di Brescia per una passeggiata in visita al Castello. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)