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Leone, un anno da Papa: ‘festeggiamento’ tra Pompei e Napoli per Prevost

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Il pontificato di papa Leone oggi compie un anno. Leone lo ‘festeggia ‘ tra Pompei e Napoli. Il Pontefice – proprio nel giorno in cui la Chiesa ricorda la Vergine del Rosario venerata venerata nel santuario di Pompei -, arriverà in elicottero nella città mariana. Sarà ricevuto dall’arcivescovo prelato di Pompei e delegato pontificio, monsignor Tommaso Caputo e dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi assieme ad altre autorità civili. Poi, nella Sala Luisa Trapani, il Papa incontrerà le Opere di Carità, un momento di prossimità solidale con persone provenienti da contesti di disagio sociale, ospiti dei diversi Centri del Santuario. Quindi alle 9.30 a bordo di un’auto scoperta si dirigerà in piazza Bartolo Longo. 

Il Papa entrerà nel Santuario per adorare il Santissimo e alle 10 renderà omaggio a San Bartolo Longo, fondatore del Santuario mariano, nella cappella a lui dedicata. Nella Cappella della Riconciliazione il Pontefice riceverà il saluto dei sacerdoti della prelatura di Pompei e del Santuario. Infine alle 10.30 presiederà la messa in piazza Bartolo Longo che sarà conclusa alle 12 con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei. Alle 15 Leone XIV partirà in elicottero verso Napoli. A Napoli il Pontefice arriverà in elicottero nel pomeriggio , atterrando sulla Rotonda Diaz attorno alle ore 15.15. Mezz’ora più tardi, si svolgerà in cattedrale l’incontro con il clero e i rappresentanti della vita consacrata, durante il quale il cardinale arcivescovo Domenico Battaglia pronuncerà un discorso di saluto, cui seguirà quello di Leone XIV.  

Alle 17.15 il Vescovo di Roma raggiungerà piazza del Plebiscito per il saluto ai fedeli. Nella Basilica di San Francesco di Paola saluterà la comunità dei Minimi e alcune autorità, poi verso le 17.30 l’arcivescovo e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi saluteranno il Pontefice che successivamente terrà un discorso. L’incontro si concluderà con la benedizione apostolica. (dall’inviata Elena Davolio)  

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