Leone XIV, il nuovo Papa e le sfide della Chiesa secondo la stampa internazionale

(Adnkronos) – Per Papa Leone XIV e per il mondo è il giorno della sua prima messa celebrata da Pontefice. Le aperture dei siti web dei principali quotidiani internazionali sono per il successore di Bergoglio, nato Robert Francis Prevost a Chicago e con anni di missione in Perù. A cominciare dalla stampa negli Stati Uniti. “Un Papa americano cercherà di unire una Chiesa divisa”, titola il Wall Street Journal. “Leone XIV celebra la sua prima Messa da Pontefice”, è l’apertura del New York Times, che sottolinea come presto il nuovo Pontefice, nato a Chicago, “dovrà affrontare decisioni difficili sulla direzione della Chiesa”. “Leone XIV è il primo Papa dell’America. La sua visione del mondo appare in contrasto con America First”, titola Politico. “Leone XIV chiede alla Chiesa di ‘costruire ponti'”, è l’apertura del Washington Post. “Il Vaticano sceglie il primo americano, Robert Prevost, come nuovo Papa”, scrive The Hill. In Perù, El Comercio titola in un editoriale “Il Papa più vicino: Leone XIV ha qualità sufficienti per far fronte alle sfide che ha davanti a sé”. In Argentina, Paese di Papa Francesco, La Nacion titola: “‘La pace sia con voi’, l’elezione di Papa Leone XIV sorprende il mondo e dà continuità all’eredità di Francesco”. “Leone XIV, un progressista fedele a Francesco che è riuscito a convincere fino all’ala conservatrice della Chiesa”, titola El Clarin. In Francia, Le Monde titola: “Papa Leone XIV, cittadino del mondo, entra nel dibattito pubblico negli Stati Uniti”. “Governo della Chiesa, crisi delle vocazioni, le urgenze che attendono il nuovo Papa Leone XIV”, scrive Le Figaro. In Spagna, El Mundo apre con “Leone XIV, un Papa degli Stati Uniti per tutto il mondo”. “Leone XIV, primo Papa degli Stati Uniti”, scrive El Pais, ricordando che “il nuovo Papa è anche peruviano”, un “missionario nato a Chicago, legato al Perù e uno degli uomini di fiducia di Francesco”. Nel Regno Unito il Financial Times titola “Chicago in Vaticano, quello che il nuovo Papa americano significa per la Chiesa cattolica”. L’apertura del Guardian è dedicata a Leone XIV in attesa della sua “prima messa da Pontefice”. In Germania, la Bild titola in apertura: “Il Papa ora è un americano”. E Der Spiegel sintetizza: “Un Papa che non è nelle corde di Trump”. “Anche se Donald Trump festeggia, è probabile che si verifichino conflitti con il governo di Washington”, scrive il giornale tedesco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)