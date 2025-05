Leone XIV, il racconto del fratello: “Una donna gli disse ‘sarai Papa’”

(Adnkronos) –

“Quando mio fratello era in prima elementare, una donna gli disse che sarebbe diventato Papa. Prima del Conclave mi ha detto che non sarebbe stato eletto lui”. Il cardinale Robert Francis Prevost è diventato il primo Papa americano, con il nome di Leone XIV. E’ il fratello John, ai microfoni della Abc, a raccontare la reazione della famiglia che vive a Chicago e a raccontare il lato nascosto del nuovo Pontefice. “Cosa si prova ad avere un fratello Papa? Ad essere sincero, non ci ho ancora pensato. Sono arrivati in continuazione messaggi, telefonate, email. E’ surreale, non ho ancora metabolizzato. E’ un grande orgoglio, è speciale avere il primo Papa americano… e un parente… Ora posso dire che il Papa è mio fratello”, dice John Prevost. “Non me lo aspettavo assolutamente, continuavo a sentire che non ci sarebbe stato un Papa americano per questioni politiche, perché gli Stati Uniti in questo momento hanno troppo potere a livello mondiale e non avrebbero dovuto averlo anche nella Chiesa. Quando ho sentito che era nel gruppo ristretto dei 3, ho pensato che sarebbe potuto accadere. Uno o due giorni prima della morte di Papa Francesco ho sentito qualcosa sulle sue chance. Gli ho parlato prima che entrasse nel Conclave, mi ha detto ‘non è vero, non è vero’. Allontanava l’ipotesi, ma non l’ha allontanata…”, racconta. Cosa è successo in casa quando è arrivato l’annuncio? “Stavo leggendo un libro, un messaggio mi ha avvertito della fumata bianca. A quel punto non si sapeva chi sarebbe diventato Papa. Siamo rimasti davanti alla tv, il cardinale francese ha annunciato il nome e ho detto ‘Santo Cielo, ci siamo’”, dice. Che Papa sarà Leone XIV? “E’ stato missionario per tanti anni in America Meridionale, sarà attento ai poveri e a quelli che non hanno voce per farsi sentire. Credo che seguirà la strada di Papa Francesco. Ha incontrato Francesco prima che diventasse Papa: Bergoglio era in Argentina, mio fratello era in Perù”, dice ancora. Com’era da bambino il Pontefice? “Era un bambino normale. Una cosa interessante, magari per qualcuno, quando era in prima elementare… una donna del vicinato gli ha detto che sarebbe diventato il primo Papa americano. Lui a quell’età sapeva che sarebbe diventato un sacerdote. Non credo che abbia mai avuto dubbi, non ha mai pensato ad altro. Da bambino giocava a fare il prete, la tavolta da stiro era l’altare…”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)