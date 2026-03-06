17.1 C
Letta (Premio Film Impresa): “Partecipazione in crescita e tanti giovani”

(Adnkronos) – “Il bilancio della quarta edizione è estremamente positivo e molto lusinghiero già a partire dal numero di film candidati”. Così Giampaolo Letta, presidente di Premio Film Impresa, durante la serata finale della manifestazione ideata e realizzata da Unindustria al Cinema Quattro Fontane di Roma. “Abbiamo ricevuto più di duecento film – spiega – un numero impressionante e in crescita rispetto alle prime edizioni. Questo dimostra che l’interesse per il racconto dell’impresa attraverso il linguaggio cinematografico e per il Premio stesso continua ad aumentare”. 

Un risultato che si riflette anche nella partecipazione del pubblico. “In questi tre giorni abbiamo visto una presenza molto ampia: dalle imprese che hanno realizzato i film ai produttori, ai registi e agli autori, ma anche tanti appassionati, addetti ai lavori e soprattutto molti giovani”. Accanto alla presenza in sala, sottolinea Letta, si è registrata anche una forte partecipazione online. “Alle persone che hanno seguito le proiezioni al Cinema Quattro Fontane si aggiungono le tantissime che si sono collegate in streaming per seguire incontri, panel ed eventi speciali”. Un segnale incoraggiante per il futuro della manifestazione. “Sono numeri che ci incoraggiano molto e che ci spingono ad andare avanti, con l’obiettivo di crescere ancora nelle prossime edizioni”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

