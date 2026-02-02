2.8 C
Firenze
lunedì 2 Febbraio 2026
"Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia", il weekend romantico da 140mila euro

(Adnkronos) –
Lewis Hamilton e Kim Kardashian sono una coppia. Il tabloid The Sun propone, in ‘esclusiva mondiale’, le news relative al pilota britannico della Ferrari e alla star americana dei reality. Il 41enne driver e la 45enne imprenditrice, madre di 4 figli, avrebbero appena trascorso un romantico weekend da 120mila sterline – circa 140mila euro- in un resort dell’Oxfordshire, che Kardashian avrebbe raggiunto con il proprio jet privato, in compagnia di due assistenti. 

Quindi, il trasferimento fino alla lussuosa destinazione con 2 van impiegati per trasportare 8 valigie. Tra i bagagli, spiccava una borsa Birkin alta 50 centimetri e dal valore di 76mila sterline. Hamilton sarebbe arrivato in elicottero, atterrando all’aeroporto di Oxford: se il volo di Kardashian è costato circa 90mila sterline, il pilota della Ferrari ha dovuto spendere solo 5mila pounds per il trasferimento. 

Hamilton e Kardashian si conoscono da tempo. Le frequentazioni sono iniziate nel 2014, quando il pilota faceva coppia con la cantante Nicole Scherzinger e la star dei reality era legata a Kanye West. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

