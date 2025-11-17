14.4 C
Firenze
martedì 18 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

L’ex sacerdote si sposa e vuole un figlio, l’appello dei preti sposati al Vaticano

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – I preti sposati plaudono alla scelta di don Luca Favarin che ha trovato l’amore e ora sogna un figlio: “Mi sono innamorato e sto con una donna a cui tengo molto. Ora è presto, ma vorrei anche un figlio”, ha detto Luca Favarin, sacerdote padovano uscito dalla Chiesa ormai tre anni fa, raccontando la nuova fase della sua vita lontana dall’abito talare con una relazione sentimentale. Per il Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati don Favarin “ha intrapreso in trasparenza una nuova scelta di vita. Ha fatto bene a tenere lontana dai riflettori la nuova compagna”.  

Per i preti sposati italiani “l’amore e l’altare sono conciliabili. Il legame con Dio resta, anche se il rapporto con l’istituzione ecclesiastica è ostacolato da una normativa canonica che tiene lontani i preti sposati dal ministero sacerdotale”. Da qui il nuovo appello: “La Chiesa e i vertici vaticani dovrebbero al più presto riaccogliere nella Chiesa reti sposati con le loro famiglie. Sono una grande ricchezza”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.4 ° C
14.8 °
13.5 °
80 %
1.5kmh
40 %
Mar
13 °
Mer
13 °
Gio
14 °
Ven
11 °
Sab
8 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1567)ultimora (1471)sport (56)demografica (40)attualità (33)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati