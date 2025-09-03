18.5 C
Libano, Unifil denuncia attacco Israele: “Granate Idf vicino a Caschi Blu”

REDAZIONE
(Adnkronos) – Un attacco israeliano è stato condotto contro i Caschi Blu dell’Unifil in Libano. Lo denuncia l’Unifil con un una nota condivisa su ‘X’. ”Ieri mattina, i droni delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno sganciato quattro granate vicino alle forze di pace dell’Unifil impegnate a rimuovere i posti di blocco che impedivano l’accesso a una posizione delle Nazioni Unite nei pressi della Linea Blu”, si legge nella nota. ” ”Si tratta di uno degli attacchi più gravi al personale e alle risorse dell’Unifil dall’accordo di cessate il fuoco dello scorso novembre”, ha aggiunto la missione Onu. ”Una granata è caduta a meno di 20 metri di distanza dal personale e dai veicoli delle Nazioni Unite, mentre le altre tre sono cadute a circa 100 metri”, prosegue la nota. ”Qualsiasi azione che metta in pericolo le forze di pace e le risorse delle Nazioni Unite, nonché qualsiasi interferenza con i compiti loro assegnati, è inaccettabile e costituisce una grave violazione della risoluzione 1701 e del diritto internazionale”, ha dichiarato ancora l’Unifi. ”E’ responsabilità delle Idf garantire la sicurezza e l’incolumità delle forze di pace che svolgono compiti affidati dal Consiglio di sicurezza”, si legge in una nota diffusa sull’account ‘X’ dell’Unifil. ”Le Idf erano state informate in anticipo dei lavori di sgombero stradale in corso da parte dell’Unifil nella zona, a sud-est del villaggio di Marwahin. Per motivi di sicurezza, i lavori sono stati sospesi a causa dell’accaduto”, precisa la missione di pace delle Nazioni Uniti in Libano.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

