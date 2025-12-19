12.6 C
Firenze
venerdì 19 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Libro dei Fatti, il presidente dell’Accademia della Crusca: “Utile anche sul piano linguistico”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il Libro dei Fatti”, pubblicato da Adnkronos, è “uno strumento utile, ricco di dati e di notizie in vari ambiti, facile da consultare e prezioso per coloro (e sono tanti) che hanno difficoltà a navigare in rete”. E’ il parere del professore Paolo D’Achille, presidente dell’Accademia della Crusca, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’ della lingua italiana di Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio e Francesco Petrarca.  

D’Achille, ordinario di Linguistica Italiana all’Università degli Studi Roma Tre, ha ricevuto una delle prime copie dell’edizione 2025 del “Libro dei Fatti” – l’enciclopedia delle notizie che offre una chiave di lettura per orientarsi tra gli eventi che hanno segnato il mondo e l’Italia nell’ultimo biennio – a nome del presidente del Gruppo Adnkronos, il Cavaliere del Lavoro Pippo Marra, nella storica sede della Crusca, nella Villa medicea di Castello a Firenze.  

“Anche sul piano linguistico si possono trarre indicazioni ed elementi su cui riflettere sfogliando il Libro dei Fatti”, ha sottolineato Paolo D’Achille. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
foschia
12.6 ° C
13.5 °
12.2 °
84 %
1.3kmh
75 %
Ven
13 °
Sab
13 °
Dom
13 °
Lun
12 °
Mar
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1287)ultimora (1155)sport (53)Eurofocus (51)demografica (28)Eugenio Giani (15)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati