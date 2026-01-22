9.9 C
Firenze
giovedì 22 Gennaio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lilli Gruber, l’incendio a Davos e l’emergenza: “Sono fuggita nella neve”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
L’incendio e la fuga nella neve di Davos. Lilli Gruber racconta la disavventura di ieri, trasmessa in diretta durante la puntata di Otto e mezzo. La conduttrice del programma di La7 era in collegamento dalla località svizzera che ospita il World Economic Forum. All’improvviso, l’allarme. 

”Ero in studio a Davos, tra l’anteprima e l’inizio della puntata di ‘Otto e Mezzo’ ci hanno ordinato di evacuare immediatamente perché c’era un’emergenza: c’erano sirene, polizia, pompieri. Io ho provato a protestare e a dire che dovevo andare in onda ma un energumeno mi ha fulminato dicendo solo ‘get out of here”. Quindi sono dovuta uscire ma, per fortuna, sono riuscita a prendere il telefonino”, racconta la giornalista a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio 1.  

”Quando sono uscita ho iniziato a fare la diretta telefonica di ‘Otto e Mezzo’ – continua Gruber – poi sono salita una golf cart che faceva delle curve pericolosissime nella neve, ho anche pensato di cadere dal sedile ma per fortuna non è successo”. 

Destinazione? “Siamo andati in una palazzina vicino alla congress hall, dove mi sono chiusa in una specie di loculo e ho continuato la diretta”. Cos’era realmente accaduto? ”Era scoppiato un incendio in uno dei piccoli chalet vicino al palazzo dei congressi, per fortuna lo hanno spento molto velocemente”, racconta Gruber. Avrà anche pensato potesse essere un attentato, chiedono ancora i conduttori: ”D’altra parte ieri era la giornata di Trump e la sicurezza era a livelli massimi”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.9 ° C
10.9 °
9.3 °
55 %
0.9kmh
77 %
Gio
9 °
Ven
7 °
Sab
12 °
Dom
10 °
Lun
9 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1383)ultimora (1225)Eurofocus (62)sport (51)demografica (45)carabinieri (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati