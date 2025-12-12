9 C
Firenze
venerdì 12 Dicembre 2025
Lindsey Vonn trionfa nella discesa di St Moritz, Goggia quarta

Lindsey Vonn continua a vincere. La sciatrice americana ha trionfato, a 41 anni, nella discesa libera di St Moritz, facendo segnare il miglior tempo in 1’29″63 con un secondo di vantaggio sull’austriaca Magdalena Egger, seconda. Chiude il podio al terzo posto l’austriaca Mirjam Puchner, mentre Sofia Goggia si piazza al quarto posto con il tempo di 1’31, frutto di una partenza lenta. 

Tra le altre azzurre: ottavo posto per Laura Pirovano, a pari merito con la tedesca Kira Weidle-Winkelmann, undicesimo per Nicol Delago. Roberta Melesi si piazza 20esima, Nadia Delago 23esima, seguita da Elena Curtoni. 

 

