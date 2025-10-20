14.3 C
Firenze
lunedì 20 Ottobre 2025
L’infortunio di Rune allarma i tennisti. Draper: “Ci spingiamo al limite”

(Adnkronos) – L’infortunio di Holger Rune fa scattare l’ennesimo allarme nel mondo del tennis. Il danese si è fermato nella semifinale dell’Atp di Stoccolma contro Humbert per la rottura del tendine d’Achille, poi confermata dagli specialisti in maniera totale. Rune sarà operato tra pochi giorni e potrà tornare in campo a metà della prossima stagione, ma il suo stop ha riacceso il dibattito tra i professionisti, relativamente ai troppi impegni del calendario Atp.  

Tra questi c’è per esempio Jack Draper, infortunatosi nell’ultimo Us Open e ora fermo. Il tennista britannico, al lavoro per ritrovare la forma migliore, salterà per esempio le Atp Finals a Torino: “Gli infortuni capitano – ha scritto sui social – stiamo spingendo i nostri corpi a fare cose che non dovrebbero accadere nello sport ad alto livello. Abbiamo così tanti giovani incredibili nel tour in questo momento e sono orgoglioso di farne parte. Tuttavia, il tour e il calendario devono adattarsi se qualcuno di noi vorrà vivere una lunga carriera”. 

Un tema toccato anche da Taylor Fritz, attuale numero 4 del ranking: “I fatti dimostrano più infortuni e burnout che mai, perché le condizioni delle palline e dei campi sono rallentati molto, rendendo la routine settimanale ancora più impegnativa a livello fisico ed è dura per il corpo”. Insomma, un problema che ha portato intanto a una presa di coscienza notevole.  

sport

