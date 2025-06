L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense

(Adnkronos) –

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Nella notte di oggi, giovedì 26 giugno, i nerazzurri hanno superato gli argentini per 2-0 nell’ultima giornata del gruppo E grazie ai gol, tutti nel secondo tempo, di Pio Esposito e di Bastoni. Con questo successo la squadra di Chivu vola al primo posto del girone a quota 7 punti, mentre gli argentini si vedono scavalcati in seconda posizione dai messicani del Monterrey, vincenti per 4-0 contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, ultimi, e vengono eliminati dalla nuova, e ricchissima, competizione fortemente voluta dal presidente della Fifa Gianni Infantino. Succede tutto nel secondo tempo allo stadio Lumen Field di Seattle. Dopo un primo tempo equilibrato, in cui le due squadre sembravano accontentarsi di un pareggio che avrebbe qualificato entrambe, l’espulsione al 65′ di Martinez Quarta, vecchia conoscenza della Serie A dove ha vestito la maglia della Fiorentina, cambia l’inerzia della gara. L’Inter aumenta la pressione e cresce in fiducia, mentre gli argentini calano fisicamente e al 72′ crollano. Pio Esposito, giovane attaccante alla prima da titolare in nerazzurro, si gira in area e buca l’esperto Armani con un piatto destro che si infila all’angolino. Il River Plate prova una reazione, la squadra di Chivu chiude i conti in pieno recupero, al 93′, con Bastoni. Con questa vittoria l’Inter, come detto, si prende qualificazione e primo posto nel girone. Agli ottavi i nerazzurri di Chivu, in crescita dopo il deludente pareggio dell’esordio contro il Monterrey e il sofferto successo contro il modesto Urawa Red Diamonds, affronteranno i brasiliani del Fluminense, secondi del gruppo F dietro il Borussia Dortmund, che se la vedrà invece con i messicani di Sergio Ramos, lunedì 30 giugno a, Bank of America Stadium di Charlotte, con il fischio d’inizio fissato per le 21 ora italiana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)