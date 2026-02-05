10.3 C
Firenze
giovedì 5 Febbraio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

‘L’Invisibile’ su Rai1 vince il prime time. Continua il trend positivo di ‘Affari Tuoi’

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro’ a vincere la sfida della prima serata di ieri, mercoledì 4 febbraio. Il film con Lino Guanciale ha incollato davanti al video 3.894.000 spettatori, pari al 22.3% di share. Secondo posto per Canale5, che con ‘Una Nuova Vita’ ha ottenuto un ascolto medio di 2.659.000 spettatori, totalizzando uno share del 16.7%. Italia1, con la Coppa Italia – Inter-Torino è stata vista da 2.461.000 spettatori con il 12.3%, mentre Rai3, che ieri proponeva il consueto ‘Chi l’ha Visto?’, ha tenuto davanti al video 1.328.000 spettatori, per uno share dell’8.1%.  

Su La7, Aldo Cazzullo in replica con ‘Una Giornata Particolare’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.152.000 spettatori e il 6.3% di share, mentre Rai2 con ‘What’s Love?’ è stato la scelta di 563.000 spettatori, per il 3.1% di share. Su Rete4, Tommaso Labate con ‘Realpolitik’ è stato visto da 539.000 spettatori, con share al 4%.  

Nell’access prime time, continua il trend positivo di ‘Affari Tuoi’: il game show condotto da Stefano De Martino ha incollato infatti davanti al video 5.187.000 spettatori, con share al 24.1%, superando nuovamente ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, visto da 4.818.000 spettatori pari al 22.5% di share.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.3 ° C
10.8 °
8.4 °
87 %
1.5kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
13 °
Dom
12 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1495)ultimora (1334)sport (69)Eurofocus (56)demografica (36)carabinieri (21)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati