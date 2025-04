L’Isola dei famosi sta per tornare, Mario Adinolfi è tra i concorrenti?

(Adnkronos) – L’Isola dei famosi sta per tornare e Mario Adinolfi potrebbe essere tra i concorrenti. A lanciare l’indiscrezione è il sito di Davide Maggio che aggiunge il giornalista, ex deputato del Partito Democratico e fondatore del ‘Popolo della famiglia’ e dei Family day, alla lista dei concorrenti che voleranno in Honduras. Il reality show torna su Canale 5 a partire dal 7 maggio con Veronica Gentili per la prima volta alla conduzione. Intanto, il nuovo numero di ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha rivelato i primi 12 concorrenti in partenza: Chiara Balistreri; Loredana Cannata; Angelo Famao; Antonella Mosetti; Cristina Plevani; Teresanna Pugliese; Omar Fantini; Mirko Frezza; Camila Giorgi; Patrizia Rossetti; Nunzio Stancampiano e Paolo Vallesi. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)