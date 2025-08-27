23.9 C
Firenze
giovedì 28 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lite agli Us Open: Ostapenko perde e si infuria, Townsend ‘guida’ i fischi del pubblico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Lite furiosa agli Us Open 2025. Oggi, mercoledì 27 agosto, al termine del match tra la lettone Jelena Ostapenko e la statunitense Taylor Townsend, valido per il secondo turno dello Slam americano, si è acceso un diverbio proprio tra le due tenniste al momento della stretta di mano. A vincere il match è stata la ‘padrona di casa’, ma Ostapenko, per usare un eufemismo non l’ha presa benissimo. La lettone, numero 26 del mondo, non ha gradito alcuni atteggiamenti dell’avversaria durante la partita, che ha giocato molto con il pubblico e l’ha rinfacciato a Townsend, che ha rimproverato a sua volta alcuni comportamenti giudicati non corretti. La lite è andata avanti con le due tenniste che sono arrivate quasi testa a testa, poi la statunitense è tornata nella propria metà campo e ha incitato ancora una volta il pubblico, questa volta indicando Ostapenko e ‘guidando’ i fischi, che sono piovuti sulla lettone. Il rumore è stato talmente forte che si è sentito anche sugli altri campi degli Us Open, con il match tra l’azzurro Luciano Darderi e l’americano Eliot Spizzirri che è stato interrotto per qualche minuto in attesa che tornasse la calma.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
23.9 ° C
25.1 °
22.3 °
73 %
1.5kmh
0 %
Gio
32 °
Ven
24 °
Sab
24 °
Dom
27 °
Lun
21 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

vigili del fuoco (17)Gaza (12)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (11)incendio (11)arresto (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati