Lite Barillari-Depardieu, giudice propone accordo fra parti

(Adnkronos) – Sarà sentito in aula Rino Barillari, costituitosi parte civile oggi nel processo che vede imputato Gerard Depardieu per lesioni nell’ambito della lite avvenuta il 20 maggio dello scorso anno all’Harry’s Bar di via Veneto, a Roma. L’attore, che si trovava con la sua compagna, è accusato di aver colpito il ‘Re dei Paparazzi’ con tre pugni al volto dopo essere stato fotografato senza consenso. Oggi il giudice di pace ha rivolto un invito alle parti a trovare un accordo per risolvere la controversia. Se entro la prossima udienza, fissata per il 15 ottobre, non si arriverà a una conciliazione, il processo proseguirà ed è stata già decisa la lista dei testimoni da chiamare in aula, fra cui il giornalista Gianni Riotta, che si trovava nel locale, e il proprietario dell’Harry’s Bar, Pietro Lepore. Barillari, assistito dagli avvocati Giuseppe Ioppolo e Marica Lucia Ioppolo, è stato a sua volta denunciato dalla compagna di Depardieu per violenza privata, vicenda che ha portato all’apertura di un altro fascicolo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)