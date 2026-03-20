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Lite condominiale a Napoli, 33enne strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa: arrestato

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Lite condominiale in provincia di Napoli: strappa con un morso l’orecchio del proprietario di casa, 33enne arrestato dai carabinieri. È accaduto nella zona Villaricca 2 e l’azione è stata descritta semplicemente “come Mike Tyson”. In zona, l’acqua manca da più di una settimana, Regione e Comune ci stanno lavorando e il danno è risolto ma in parte. Ieri pomeriggio, in un’abitazione di proprietà di un 63enne, lo stress tra i residenti affittuari e il proprietario degli appartamenti ha portato ad un litigio dovuto al fatto che non si comprendeva se la causa della mancanza dell’acqua fosse imputabile al locatore o agli enti.  

Gli animi si sono accesi e la discussione nella rampa delle scale è degenerata. Uno degli affittuari – ha 33 anni – sarebbe stato aggredito dal 63enne che gli avrebbe sferrato un pugno. Il 33enne, a quel punto, ha strappato con un morso l’orecchio del proprietario di casa. I carabinieri sono giunti sul posto tra il caos generale. La vittima è stata trasferita in ospedale dove è ancora in osservazione per lo “strappo di parte del padiglione auricolare”. Il 33enne è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Deve rispondere di lesioni personali aggravate. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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