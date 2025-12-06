Lite in casa, colpisce l’amico al volto e lo uccide: arrestato

(Adnkronos) – Durante una lite in casa ha colpito l’amico al volto e lo ha ucciso, per questo è stato arrestato. È accaduto nella serata di ieri, a Salerno, dove stamattina i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia salernitana, insieme alla Stazione di Salerno Mercatello, hanno proceduto all’arresto di Luca Fedele, indagato per omicidio preterintenzionale.

Nella serata di ieri, l’indagato si trovava presso la propria abitazione insieme ad un ragazzo 35enne e, dopo un diverbio tra gli stessi, ne sarebbe nata una colluttazione nella quale la vittima è stata colpita al volto cadendo a terra, morendo sul colpo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Salerno.

cronaca

