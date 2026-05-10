16 C
Firenze
domenica 10 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tantato omicidio

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Lite tra ragazzini in pieno centro a Napoli con un 14enne accoltellato in piazza Municipio. Per l’aggressione è stato fermato 15enne. È accaduto nella serata di ieri. Sul posto era presente un pattuglia della Polizia Municipale, che ha subito bloccato il ragazzino armato. Le coltellate all’addome, almeno tre, hanno raggiunto gli organi interni. Il ragazzino è subito ricoverato all’ospedale Pellegrini di Napoli, dove nella notte è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico ed ora resta in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Nel frattempo il 15enne è stato fermato per tentato omicidio. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
16 ° C
16.8 °
14.5 °
74 %
2.7kmh
40 %
Dom
19 °
Lun
23 °
Mar
22 °
Mer
15 °
Gio
19 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1920)ultimora (998)Video Adnkronos (279)ImmediaPress (233)lavoro (85)salute (79)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati