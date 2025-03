Littizzetto difende Giulia Lamarca: la risposta al peggior commento ricevuto dall’influencer

(Adnkronos) –

Giulia Lamarca chiede a Luciana Littizzetto di rispondere all’utente che le ha lasciato “il commento più brutto mai ricevuto”. L’influencer che, spiega, normalmente è autoironica è rimasta senza parole ricevendo qualche tempo fa il messaggio “Spero che ti nasca handicappato il bambino”. “Ero a pochi giorni dal parto, – spiega oggi – apro la chat e leggo questo… non vi dico quanto in un momento così delicato mi abbia fatto male questo commento… Mi è rimasto lì, indigeribile, pensavo a come rispondere ma nulla”. E così l’idea, chiedere a Luciana Littizzetto di rispondere: “Ho detto chi meglio di lei sa dire quelle sue paroline con quel tono tutto suo…”. E così in un video pubblicato sui social Luciana Littizzetto prende la parola e risponde con un insulto, “applaudito” nei commenti degli utenti. “Severa ma giusta. Grazie dell’aiuto”, commenta Lamarca. Creator che sui social parla di viaggi e disabilità, Fiulia Lamarca ha 33 anni e vive in sedia a rotelle dopo un grave incidente in scooter in cui rimase coinvolta quando aveva 19 anni e che le causò una lesione spinale. Con lei sui social tutta la sua famiglia: il marito Andrea Decarlini e i due figli, Sophie, nata nel 2021, ed Ethan, nato lo scorso novembre. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)