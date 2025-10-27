Lituania ha chiuso la frontiera con la Bielorussia

(Adnkronos) – La Lituania ha chiuso il suo confine con la Bielorussia a tempo indeterminato dopo che alcuni palloni aerostatici hanno violato lo spazio aereo lituano per la terza notte consecutiva. Lo ha annunciato il Centro nazionale di gestione delle crisi della Lituania affermando che i valichi di frontiera con la Bielorussia sono stati chiusi “per un periodo indefinito”. La Lituania condivide un confine di 680 chilometri con la Bielorussia.

