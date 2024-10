Liverpool, Slot su Chiesa: “È deluso, sta faticando. Il problema è la Serie A”

(Adnkronos) – L’avventura al Liverpool di Federico Chiesa non è iniziata come si sperava. L’attaccante azzurro ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione e non gli hanno permesso di raggiungere la forma migliore, il tutto si è tradotto in soli 78 minuti giocati in maglia Reds, distribuiti in tre partite. “La situazione di Chiesa è piuttosto semplice da spiegare, anche se in realtà si tratta di un problema complesso” ha detto in conferenza stampa Arne Slot, tecnico del Liverpool, presentando la partita di questa sera contro il Lipsia. “Federico ha saltato l’intera preparazione atletica nel pre campionato ed è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispetto alla Serie A. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza”. “Per lui è difficile fare quel passo necessario per raggiungere i livelli di intensità del resto della squadra”, ha continuato Slot, “questo non ha molto a che fare con il campionato italiano o la Premier League, ma è dovuto al fatto che ha perso un intero pre campionato e così è difficile per ogni giocatore, quando ci sono costantemente partite, portarli ai livelli a cui siamo arrivati”. Difficile prevedere quando Chiesa sarà al 100% della condizione: “Non so quando raggiungerà il livello dei compagni, ma è una grande delusione per lui che entri ed esca continuamente dagli allenamenti. Mi dispiace per lui, ma ha firmato un contratto a lungo termine, quindi vedremo cosa ci darà una volta che sarà in forma. Al momento, sfortunatamente, è stato solo una o due volte tra i titolari e non di più”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)