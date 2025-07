Lo chef Massimo Bottura protagonista della cover story di Genius People Magazine

(Adnkronos) –

Massimo Bottura è il protagonista della cover story di Genius People Magazine, fondato e diretto da Francesco La Bella, in uscita a luglio 2025. Il celebre chef dell’Osteria Francescana, icona mondiale della gastronomia, è riconosciuto per aver rivoluzionato la cucina italiana, conquistando stelle Michelin e affermandosi come uno dei cuochi più influenti al mondo. Ma Bottura è molto di più: è un artista del gusto, un innovatore sociale, un ambasciatore della cultura e della sostenibilità. In questa edizione speciale, l’invito è a scoprire ‘Massimo Bottura – Unplugged’. Un titolo che vuole andare oltre la superficie: come in un’esibizione acustica, Bottura si presenta senza filtri, lontano dai riflettori, per raccontarsi in modo autentico e intimo. Un viaggio dentro la sua mente, i suoi valori, le sue emozioni e i suoi dubbi, per incontrare l’uomo dietro l’icona. Ma non è tutto. Il numero di Genius People Magazine è ricco di contenuti esclusivi anche al di fuori del mondo gastronomico. Massimo Bottura è affiancato dalle personalità più influenti nei settori dell’automotive, del business e del lifestyle, che arricchiscono il racconto con le loro storie di innovazione e successo. Inoltre, nella sezione Marketplace trovano spazio le migliori aziende italiane e internazionali, selezionate per rappresentare l’eccellenza e la visione globale del futuro. Su questa edizione anche una nuova copertina interna, creata in esclusiva da Riccardo Nunziati, l’illustratore e artista noto per il suo lavoro sui fumetti di Diabolik. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)