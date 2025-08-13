37.7 C
Firenze
mercoledì 13 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Lo sportivo preferito di Sinner? Jannik non ha dubbi: “Leclerc”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner e Charles Leclerc, è nata una ‘bromance’. Si può utilizzare un termine caro alle nuove generazioni, che indica un forte legame affettivo tra due amici, per descrivere il rapporto tra il tennista azzurro, in campo oggi, mercoledì 13 agosto, a Cincinnati e il pilota della Ferrari, reduce dal deludente, per come si è sviluppata la gara, quarto posto in Ungheria. L’ennesima conferma è arrivata direttamente dall’Ohio. A Sinner, così come ad altri tennisti del circuito, è stato chiesto chi fosse il suo sportivo preferito da guardare, e lui, senza pensarci un attimo, ha immediatamente risposto: “Charles”. Jannik è un grande appassionato di macchine e di Formula 1, una passione che scorre in famiglia, soprattutto con il fratello Marc.  In passato il numero uno del mondo è stato anche ospite della Ferrari a Maranello e ha potuto assistere dal box della Rossa al Gp di Abu Dhabi nel 2024, strigendo così un rapporto d’amicizia proprio con Leclerc.   —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
37.7 ° C
39.1 °
36.2 °
28 %
4.6kmh
0 %
Mer
36 °
Gio
39 °
Ven
38 °
Sab
39 °
Dom
36 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (19)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (11)Pisa Sporting Club (11)calciomercato (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati