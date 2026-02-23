Loftus-Cheek, intervento riuscito alla mascella. E mostra foto dopo scontro in Milan-Parma

(Adnkronos) –

Ruben Loftus-Cheek mostra le foto (choc) dopo il violento scontro con Corvi in Milan-Parma. Il centrocampista rossonero, pochi minuti dopo l’inizio della sfida di San Siro, valida per la 26esima giornata di Serie A e vinta dai ducali 1-0 con il contestato gol di Troilo, si è scontrato violentemente con il portiere ospite, uscito a valanga che è finito per colpire al volto l’ex Chelsea.

Oggi, lunedì 23 febbraio, Loftus-Cheek è stato costretto a un intervento chirurgico alla mascella, che lo terrà lontano dai campi per circa due mesi. “AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek, nella giornata di ieri, ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella”, ha comunicato il club rossonero in una nota pubblicata sul sito ufficiale, “il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’Asst Santi Paolo e Carlo, dove nella giornata odierna è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane”.

Sui social è stato poi lo stesso giocatore a lanciare un messaggio ai tifosi, allegando, sempre nelle proprie storie Instagram, terrificanti scatti dopo l’impatto che lo mostravano con il volto gonfio e con alcuni deti spaccati: “È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle”, ha scritto Loftus-Cheek, “grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi forti e uniti”.

