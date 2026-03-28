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Logico celebra il decennale, rinnovo ai vertici e focus su dialogo e innovazione

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Roma, 28 mar. –  

Nel mese del suo decennale – la fondazione risale a marzo 2016 – l’Associazione LOGiCO ( Lega Operatori di Gioco su canale Online ) dà il via a un nuovo ciclo triennale di attività con un Consiglio Direttivo rinnovato e – si sottolinea in una nota – un mandato ancora più orientato al supporto dell’innovazione e allo sviluppo del settore. Il 2026 sarà scandito da una serie di eventi promossi nell’ambito del ciclo DiaLOGiCO – partendo dal prossimo 14 aprile presso IGE Roma – pensati per favorire interazioni più fluide e superare gli schemi tradizionali, rendendo il confronto tra gli attori del settore più aperto e inclusivo. Nel nuovo assetto di governance, Francesca Broggi è stata designata Vicepresidente Marketing e Comunicazione, e Fabio Angeli Bufalini assume il ruolo di Vicepresidente per gli Affari Istituzionali. Una doppia nomina che – si evidenzia – “rafforza la capacità dell’associazione di dialogare in modo strutturato con stakeholder, istituzioni e mercato”.In occasione del decennale, LOGiCO “apre inoltre le proprie porte a nuovi concessionari e provider con una formula di ingresso agevolata, pensata per favorire una partecipazione più ampia e rappresentativa”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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