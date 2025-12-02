9.8 C
Firenze
martedì 2 Dicembre 2025
Logistica, Angelilli (Lazio): “Primo fattore per sviluppo, 2026 sarà anno di negoziazioni”

(Adnkronos) – “La logistica non è un semplice comparto produttivo, ma è il primo fattore abilitante dello sviluppo e richiede sempre più una programmazione, una visione strategica. Bisogna velocizzare i processi e tagliare la burocrazia inutile: da gennaio nella Regione Lazio partirà la zona logistica semplificata, la Zls, e questo sicuramente sarà un valore aggiunto in generale ma anche per tutto il sistema della logistica. Intendiamo poi varare un nuovo piano strategico della logistica e dei trasporti, che punti soprattutto sull’innovazione, sulle competenze, sulla digitalizzazione. Vogliamo ragionare su un piano di supporto finanziario, in linea anche con la nuova programmazione europea. Il bilancio comunitario della programmazione 28-34 sarà molto significativo: 2mila miliardi di euro, di cui 500miliardi saranno finalizzati proprio alla competitività, alle connessioni, ai trasporti e alla logistica. Cifre che danno la misura di cambiamenti forti. Il prossimo anno sarà un anno di negoziazioni e decisioni e l’Italia dovrà essere protagonista”. Lo ha detto Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, nel corso dell’Assemblea generale della Alis, associazione logistica dell’intermodalità sostenibile 

economia

