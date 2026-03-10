17.5 C
Logistica, Lollobrigida: “Investiti 800 milioni per il settore”

(Adnkronos) – “Ci siamo impegnati sulla logistica anche attraverso la ridefinizione dei fondi del Pnrr. Abbiamo investito 800 milioni per la logistica, che servono proprio al rafforzamento delle aree che permettono un trasferimento più rapido delle merci ma anche indirettamente con risorse importantissime come, per esempio, per la produzione di energia”. Lo sottolinea il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, in un videomessaggio, trasmesso durante la giornata inaugurale dell’edizione 2026 di LetExpo, la kermesse punto di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, in svolgimento a Verona fino al 13 marzo. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

