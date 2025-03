Lollobrigida: “Olimpiadi di Milano Cortina chiusura di un cerchio”

(Adnkronos) – “Sono molto orgogliosa, anche perché il clima di Milano Cortina si sente ed è vivo. È bello anche vedere tutti questi progetti incentrati su sport, inclusione e giovani. Lo sport è per tutti e non è scontato”. Così Francesca Lollobrigida, stella italiana del pattinaggio di velocità, ha parlato a margine della presentazione di “Campioni ogni Giorno”, progetto di Procter & Gamble e Fondazione Milano Cortina 2026 per favorire l’accesso allo sport dei giovani con disabilità. “Quello che voglio trasmettere – ha continuato l’azzurra, oro negli ultimi Mondiali sulla distanza dei 5000 metri – è la passione. Il fatto che ancora mi diverto, è questo il bello. È il divertimento che fa crescere la passione, non per forza i campioni. I valori dello sport poi si riportano nella vita”. La fuoriclasse azzurra ha commentato gli ultimi risultati con un sorriso: “Ancora devo realizzare il fatto di essere campionessa del mondo sul ghiaccio, perché lo sono stata tantissime volte sulle rotelle e ho vinto le medaglie all’Olimpiadi e agli Europei. Mi mancava proprio la medaglia al Mondiale e ritornare con l’oro è una situazione che devo realizzare in pieno, anche se mi lancia verso le Olimpiadi in casa e mi dà sicurezza. Il percorso è giusto”. A Milano Cortina 2026, Francesca Lollobrigida sarà una delle punte di diamante della Nazionale: “Io e i miei compagni facciamo uno sport particolare, si ricordano di noi durante le Olimpiadi, l’anno precedente o quando facciamo risultati importanti. Quindi, si chiede tutto proiettato verso i Giochi e dobbiamo essere uniti come sempre per crearci una sorta di bolla. Non siamo abituati alla pressione mediatica”. Lo sguardo di Francesca Lollobrigida è rivolto al prossimo anno: “Ho iniziato a pattinare sul ghiaccio dopo Torino 2006. Con la partecipazione alla mia quarta Olimpiade, in casa, si chiude un cerchio. Da piccola non avrei neanche immaginato una cosa del genere. Brignone portabandiera? Federica non ha bisogno di descrizione, i risultati parlano e credo che possa rappresentare al meglio tutto il movimento femminile e tutto il movimento sportivo italiano”. Lollobrigida è poi tornata sui cambiamenti nella vita da atleta: “Alle Olimpiadi di Pechino avevo già in mente di mettere su famiglia, la preparazione si è svolta in quel senso. Le medaglie conquistate nel 2022 hanno avuto un sapore diverso per questo, poi ho avuto bisogno di molti aiuti perché da sola non avrei fatto niente. E soprattutto c’è stata un’organizzazione meticolosa. È come un puzzle. Se manca un pezzettino, non riesci a vedere il finale”. Nella sua vita oltre il pattinaggio, Francesca è anche una brillante studentessa di Scienze Motorie: “Proprio ieri ho caricato la tesi sulla piattaforma della magistrale e sto aspettando la data per la proclamazione. Quest’anno dovrò trovare un altro hobby come lo studio per tenermi impegnata”. (di Michele Antonelli) —milano-cortina-2026/protagonistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)