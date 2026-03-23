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Londra, date alle fiamme ambulanze di organizzazione ebraica. Starmer: “Sconvolgente incendio a sfondo antisemita”

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – “Si tratta di un incendio doloso a sfondo antisemita profondamente sconvolgente”. Così il primo ministro britannico Keir Starmer su X ha condannato l’incendio doloso appiccato ad alcune ambulanze di un’organizzazione ebraica di volontari a nord di Londra. “Il mio pensiero va alla comunità ebraica che si sveglia stamattina con questa orribile notizia”, ha aggiunto Starmer sottolineando che “l’antisemitismo non ha posto nella nostra società. Chiunque abbia informazioni è pregato di contattare la polizia”. 

La polizia di Londra sta trattando il rogo come “un crimine d’odio antisemita”. L’incendio doloso si è registrato nel nord di Londra e i vigili del fuoco hanno dichiarato di aver inviato sei autopompe e circa 40 pompieri sul posto. Le fiamme hanno danneggiato quattro ambulanze. 

“Sappiamo che questo incidente susciterà molta preoccupazione nella comunità e gli agenti restano sul posto per svolgere indagini urgenti”, ha dichiarato il sovrintendente di polizia Sarah Jackson. “Stiamo esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e siamo a conoscenza dei filmati online. In questa fase iniziale riteniamo di avere tre sospetti”, ha aggiunto. Al momento non è ancora stato effettuato alcun arresto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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